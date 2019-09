La Fed va "continuer à surveiller" le marché interbancaire (Patron Fed NY)

New York (awp/afp) - La branche new-yorkaise de la Banque centrale américaine va continuer à "surveiller et analyser de près" les problèmes de liquidité qui ont affecté le marché interbancaire et forcé l'institution à injecter des dizaines de milliards de dollars, a déclaré lundi son président John Williams.

Après une brusque poussée de fièvre lundi dernier des taux sur ce marché discret mais crucial pour les opérations au jour de le jour de banques et entreprises, la Fed a injecté des liquidités chaque jour et annoncé des opérations quotidiennes jusqu'au 10 octobre. Elle offrira 75 milliards de dollars tous les jours.

Lundi, la Fed a alloué les 65 milliards de dollars demandés. Une demande inférieure à l'offre qui augure d'une baisse des tensions.

John Williams a répété que la Fed était préparée, qu'elle avait agi de façon appropriée et que les opérations ont été couronnées de succès.

Vendredi, dans un entretien au Financial Times, il avait expliqué que l'institution qu'il dirige cherchait à comprendre pourquoi les banques hésitaient à se prêter de l'argent sur le marché des prises de fonds en pension (repo) même quand elles disposaient de fonds en excédents.

Pour l'heure, ni la Fed ni les analystes n'ont apporté de réponse satisfaisante faisant totalement la lumière sur les soubresauts rencontrés la semaine dernière.

Une autre responsable de la Fed de New York, Lorie Logan, interrogée par le journal, a signalé qu'une des origines du problème pouvait être la concentration de liquidités auprès d'un petit nombre d'établissements bancaires.

afp/rp