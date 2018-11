La Fed va réexaminer les outils et la communication de sa politique monétaire

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi qu'elle lancerait en 2019 une réflexion pour éventuellement modifier "sa stratégie, ses outils et ses pratiques en terme de communication" quant à la conduite de sa politique monétaire.

"Etant donné que les conditions du marché du travail sont proches de l'emploi maximum et que l'inflation est près de notre cible de 2%, c'est maintenant le bon moment pour faire le point sur comment nous formulons, conduisons et communiquons notre politique monétaire", a affirmé le président de la Fed Jerome Powell dans un communiqué.

La dernière fois que la Banque centrale avait mis à plat sa stratégie remonte à début 2012. Peu après la crise financière, sous l'impulsion de son président de l'époque Ben Bernanke, elle avait par exemple annoncé un objectif d'inflation de 2% ou encore établi le besoin d'exprimer des indications prospectives ("forward guidance") sur la direction des taux d'intérêt.

La Fed semble, d'après les observateurs, vouloir se détacher de cette contrainte d'indiquer l'orientation à moyen terme de sa politique monétaire. Le Comité monétaire a déjà un peu réduit les indications de son traditionnel communiqué sur ce point.

Pour réévaluer ses outils et sa stratégie, la Fed entend, dans un souci de transparence, "tenir une série de réunions publiques à travers le pays afin de recueillir des informations de la part d'un large éventail de parties intéressées".

Une conférence sera organisée les 4 et 5 juin par l'antenne régionale de la Réserve fédérale de Chicago, et d'autres événements régionaux auront lieu. Les membres de la Fed soumettront leurs conclusions au bout d'un an.

Le cadre d'action de la Réserve fédérale américaine reste néanmoins le double mandat fixé par la loi qui vise à promouvoir l'emploi dans un contexte de stabilité des prix.

afp/rp