La Fed victime d'une panne affectant certains de ses services

Washington (awp/afp) - Des systèmes informatiques de la puissante banque centrale américaine (Fed) ont été victimes mercredi d'une "erreur opérationnelle" qui a perturbé leur fonctionnement, a indiqué l'institution, sans donner plus de précision sur la cause et l'origine du problème.

Il était ainsi difficile de savoir s'il s'agissait d'une panne classique ou d'une attaque informatique.

"Une erreur opérationnelle de la Réserve fédérale a perturbé plusieurs services", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Fed.

"Nous sommes en train de rétablir le bon fonctionnement de ces services et de communiquer avec tous les clients des services financiers de la Réserve fédérale sur l'état des opérations", a-t-elle ajouté.

Les perturbations ont débuté mercredi en fin de matinée.

Selon des médias américains, c'est le système de paiement électronique liant la Fed aux banques commerciales qui a été principalement affecté. La Réserve fédérale, qui est la banque des banques, dispose d'un système de transfert de fonds de compte à compte baptisé FedACH.

Ce système, "qui permet aux institutions financières d'envoyer électroniquement de l'argent et d'en reprendre, a été hors service pendant plusieurs heures mercredi", selon le site de la chaîne CNBC.

Outre FedACH, d'autres services, comme celui de la distribution des pièces de monnaie (FedCash), ont été perturbés. Vers 20H42 GMT, la plupart des systèmes avaient retrouvé leur fonctionnement normal à l'exception de la comptabilité.

La Fed a prolongé les horaires d'ouverture des services afin d'écouler les transactions qui ont été affectées par la panne, a indiqué un peu plus tard la porte-parole.

Ces perturbations ont suscité des interrogations dans les milieux financiers car une panne du système FedACH peut avoir un impact considérable car le système qui gère les paies de salariés, les rabattements fiscaux et remboursements de la sécurité sociale, les mensualités automatiques des crédits automobile et les paiements de différentes factures (électricité, eau, gaz).

