La Femsa mexicaine envisage des milliers de magasins Oxxo supplémentaires en Amérique latine.

Femsa exploite déjà 20 431 magasins Oxxo en Amérique latine, générant quelque 35 % des revenus de la société mère, selon les résultats du quatrième trimestre.

En plus d'ajouter quelque 800 nouveaux magasins Oxxo dans son pays d'origine en 2022, les dirigeants ont déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique que la société espérait ouvrir 200 autres magasins Oxxo au Brésil, ainsi que 150 entre le Chili et la Colombie.

"Comme nous devenons plus grands dans ces autres pays, évidemment, la rentabilité commence à se surcharger", a déclaré Juan Fonseca, directeur des relations avec les investisseurs, à propos des ambitieux plans d'expansion de l'entreprise.

Femsa a également déclaré avoir finalisé l'achat d'OK Market, qui exploite 134 magasins de proximité au Chili.

Plus tôt dans la journée de lundi, Femsa a affiché un bénéfice net de 6,7 milliards de pesos (328 millions de dollars) au quatrième trimestre, contre une perte nette de 1,2 milliard de pesos l'année précédente, grâce à un bénéfice d'exploitation plus élevé et à une diminution des charges d'intérêts nettes.

Le conglomérat, qui gère l'un des plus grands producteurs de Coca-Cola au monde, a également fait état d'une augmentation de 16,3 % de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la croissance de toutes ses unités commerciales.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du trimestre a atteint 23,4 milliards de pesos, ce qui correspond à une estimation de Refinitiv de 23,07 milliards de pesos.

La filiale de la société, Coca-Cola Femsa, a annoncé la semaine dernière une augmentation de 82,8 % de son bénéfice net trimestriel. Le directeur général John Santa Maria a attribué cette hausse à l'augmentation des ventes en Amérique latine dans son rapport trimestriel sur les résultats.

Barclays a déclaré dans une analyse de mi-janvier que Femsa était bien positionné en 2022.

Les actions de Femsa ont progressé de 0,86 % à la clôture du marché lundi après-midi.

(1 $ = 20,5075 pesos à la fin décembre)