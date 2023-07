La FinTech Mipise lève 1,3 million d'euros pour développer son offre en Europe

La Fintech-Regtech Mipise, spécialisée dans le développement en marque blanche de solutions de digitalisation des activités financières, annonce avoir finalisé une levée de fonds d'1,3 million d'euros afin d'accélérer le déploiement européen de son offre dédiée aux sociétés de gestion (private equity, immobilier) et aux acteurs du crowdfunding. Les clients de Mipise ont collecté plus de 2,5 milliards d'euros au travers de sa solution, et le chiffre d'affaires de la société, qui connaît depuis 2018 une croissance annuelle de 40%, est réalisé à 20% à l'international.



C'est justement pour accélérer son internationalisation en Europe - en particulier au Benelux, Suisse, Allemagne et Royaume-Uni - et pour consolider sa position de leader sur le marché français auprès des sociétés de gestion et des plateformes de crowdfunding, que Mipise a réalisé une levée de fonds d'1,3 million d'euros.





Ce tour de table associe ses investisseurs historiques, le Family Office Theos et le Corporate Venture-as-a-Service Mandalore Partners, à un nouvel entrant, la société de gestion Vatel Capital qui entre au capital.



Par ailleurs, un plan d'actionnariat salarial a été mis en place afin de permettre à l'ensemble des salariés de participer au développement futur de l'entreprise.



Mipise disposera ainsi d'un renforcement significatif de son actionnariat institutionnel et salarial gage à la fois de sécurité pour l'avenir et aussi de capacité à poursuivre ses objectifs de croissance et de développement.