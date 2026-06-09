SpaceX s'introduit en bourse. A 1'750 milliards. Et tout le monde fait semblant que c'est normal.

La plus belle fusée jamais habillée en prospectus d'introduction boursière vient d'atterrir sur les marchés.

Prix d'émission : 135 dollars.

Multiple prix/ventes : 97 fois.

Rentabilité : négative.

Transparence financière : inexistante.

Et dans les salles de réunion de Wall Street, personne ne rit. Personne n'ose. Parce qu'on n'est plus dans l'analyse financière — on est dans la théologie.

Dans cette vidéo, on va regarder les vrais chiffres. Ceux qui font mal. Ceux que les bookrunners préfèrent noyer sous des projections à 755 milliards générées apparemment par un ChatGPT en stage chez Evercore ISI.

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 95'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.