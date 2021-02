La Financière CMLS lance ami: le Futur de l'innovation hypothécaire

TORONTO, 23 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Financière CMLS a lancé ami, un système automatisé en ligne qui améliore le processus d’approbation hypothécaire avec puissance, rapidité, vitesse et précision- le seul système de genre dans le marché des prêteurs hypothécaires Canadien et qui représente, le futur de l’innovation hypothécaire. Avec ami, nos courtiers hypothécaires accrédités vont recevoir avec une précision inégalée, des mises à jour immédiate ainsi que les engagements conditionnels, le tout, en quelques minutes. Avec les économies de temps, nos courtiers hypothécaires accrédités seront en mesure d’établir de nouveaux standards de service dans l’industrie et ainsi, mieux servir leurs clients. Le système d’intelligence hypothécaire ami est un assistant virtuel qui va identifier les divergences dans les applications, analyser les meilleurs taux pour le courtier et de s’assurer que les applications rencontre les critères requis- ami fait tout ceci.

“ A titre d’Entreprise Hypothécaire Canadienne, La Financière CMLS s’efforce constamment d’innover et d’introduire de nouvelles technologie afin de rendre la vie de nos courtiers hypothécaires accrédités plus facile et de leur donner les outils afin d’être concurrentiel dans le marché hautement compétitif. Nous croyons fermement que nous avons atteint cet objectif avec ami, une plate forme fort innovatrice qui va changer la façon dont nous allons travailler ensemble “, à mentionné Dan Putnam, Premier Vice Président, Développement des affaires résidentiel.



Les emprunteurs hypothécaires Canadiens ont de plus en plus de difficulté à se frayer un chemin dans le processus de demande d’hypothèque et une myriade d’offres de produits, c’est pourquoi un plus grand nombre d’entre eux sollicitent l’avis et l’aide de courtiers hypothécaires. En même temps, nous vivons dans un monde de satisfaction instantanée, où les emprunteurs veulent des réponses rapides sur leurs demandes hypothécaires. La combinaison de la consultation d’experts des courtiers hypothécaires et de la capacité d’ami d’approuver des demandes hypothécaires admissibles en quelques minutes est une victoire remarquable pour les courtiers et leurs clients.



La voie de l’avenir est ici, aujourd’hui. Avec ami, la Financière CMLS a développé une ressource qui est sur le point de transformer l’industrie hypothécaire. Pour en apprendre davantage, veuillez cliquer ici .



À propos de La Financière CMLS : La Financi ère CMLS est l’une des plus importantes sociétés de services hypothécaires indépendantes au Canada. Fondée en 1974, nous sommes fiers d’être la Société canadienne d’hypothèques™ depuis plus de 40 ans. Avec des bureaux partout au pays, nous offrons une vaste gamme de services de prêts commerciaux, d’hypothèques immobilières résidentielles et de services institutionnels. Ce qui nous différencie des autres fournisseurs de prêts hypothécaires de l’industrie, c’est notre approche Le Client d’Abord. Que vous soyez propriétaire résidentiel, emprunteur commercial, investisseur institutionnel ou partenaire financier, Le Client d’Abord est notre promesse de faire passer vos besoins avant les nôtres.



En nous fondant sur nos solides bases de solidité financière et d’expérience, nous continuerons d’offrir des solutions hypothécaires à tous nos clients.



Contact:

Dan Putnam

Senior Vice President, Business Development, Residential

604.488.3897

d an.putnam@cmls.ca