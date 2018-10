La Financière Responsable lance Mapfre Capital Responsable Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un an après la signature du partenariat stratégique avec le géant espagnol de l’assurance Mapfre, La Financière Responsable annonce la création de Mapfre Capital Responsable Fund, un compartiment ISR de la Sicav Mapfre AM, qui propose une allocation d’actifs flexible. Ce fonds est investi en actions et en obligations européennes sélectionnées selon les pratiques ESG des émetteurs. Mapfre Capital Responsable Fund, domicilié au Luxembourg est proposé aux particuliers et aux investisseurs institutionnels en France et en Espagne pour l'heure.La société de gestion de Mapfre en Espagne, Mapfre AM S.G.I.I.C, pilote l'allocation entre les différentes classes d'actifs (obligations d'émetteurs privés et souverains, actions) et assure la gestion obligataire.Mapfre AM est également en charge du filtre ESG des émetteurs souverains.La Financière Responsable apporte, quant à elle, son expertise dans l'investissement responsable pour la sélection ESG des émetteurs privés (obligations et actions). Elle est en outre chargée de la construction du portefeuille actions du fonds. La Financière Responsable a développé, depuis 2010, une gestion qui combine les analyses stratégique, ESG et financière : la Gestion Intégrale IVA.