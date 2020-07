La Financière de l'Echiquier : arrivée de Bettina Ducat, au poste de Directrice générale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l'Echiquier (LFDE) a annoncé l’arrivée de Bettina Ducat, au poste de Directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un Comité de Direction générale, ainsi que d'un Comité exécutif, marque cette nouvelle étape.Bettina Ducat a pour mission d'accélérer l'internationalisation de LFDE et l'essor de l'ISR, ainsi que d'intensifier la conception et le développement de solutions financières responsables et innovantes.Au sein du Comité de Direction générale, elle travaille en étroite coopération avec Olivier de Berranger, Directeur général délégué en charge de la Gestion d'Actifs, et Bertrand Merveille, Directeur général délégué en charge du développement Retail.Diplômée de l'EM Lyon, Bettina Ducat débute sa carrière en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle rejoint AXA IM en 2006 dont elle intègre le Management Board en 2018 et prend la direction de la Distribution Monde au sein d'AXA IM en janvier 2019.LFDE annonce par ailleurs 3 nominations internes : Elsa Scoury est nommée Directrice des Opérations, Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité et du Contrôle Interne, et Edouard Duffour, Secrétaire Général en charge des Finances, des Opérations, de l'IT et des Moyens Généraux.