La Financière de l’Echiquier (LFDE) lance l’Ecole de l’ISR, destinée à former les conseillers financiers aux enjeux de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Née du constat du manque d’information et de formation sur l’ISR, cette école vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet, combattre les préjugés, en particulier l’idée reçue sur l’incompatibilité entre ISR et performance , et les aider à sélectionner les fonds ISR.En bêta-test depuis mai 2019, ce format pédagogique et gratuit, en présentiel et en petits groupes, est proposé à partir de septembre 2019, dans toute la France.