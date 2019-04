Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination, effective le 19 avril 2019, de deux Directeurs généraux délégués, Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, Directeur de la Gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, co-fondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.Directeur de la Gestion d'actifs de LFDE et membre du comité de direction depuis le 1er octobre 2017, Olivier de Berranger avait intégré l'entreprise en 2007 comme gérant obligataire avant de devenir directeur de l'expertise taux et diversifiés. Il avait auparavant occupé des postes de trader et de responsable de desk trading au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il avait ensuite été responsable du pôle Capital Markets chez First Finance. Olivier reste gérant d'Echiquier ARTY et d'Echiquier Crédit Europe.Bertrand Merveille a débuté son parcours professionnel en 2003 au sein de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant de rejoindre LFDE en 2011, en qualité de responsable de la conformité et du contrôle interne. Il est ensuite nommé Directeur de la Gestion privée et membre du Comité de direction en 2016.