Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Échiquier (LFDE) a annoncé la nomination de Sébastien Dhondt, en tant que Responsable Relations Grands Comptes, auprès de Robert Vela, Directeur Commercial Institutionnels et Grands Comptes. Sébastien Dhondt a commencé son parcours chez Gemini IM à Londres, avant de rejoindre Neuflize OBC Investissements en 2011. En 2014, il est nommé Responsable Grands Comptes à Paris et à Londres pour ABN AMRO Investment Solutions. LFDE affiche aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte des clients Institutionnels et Grands Comptes.