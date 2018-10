Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Frédéric Buzaré rejoint La Financière de l’Echiquier. Il est nommé gérant d’Echiquier Agressor à compter du 1er octobre 2018. Il travaillera en relation étroite avec Didier Le Menestrel, fondateur de La Financière de l’Echiquier et d’Echiquier Agressor en 1991. Frédéric Buzaré dispose d’une expérience des marchés actions européens de plus de 20 ans.Fonds historique de La Financière de l'Echiquier, Echiquier Agressor est un fonds de conviction contrarian et opportuniste, qui investit sur les actions européennes sans contrainte de style.Diplômé de l'IEP de Paris et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), Frédéric Buzaré débute son parcours en 1995 auprès de la Banque de France, puis chez Axa Investment Managers et BNP Paribas, en tant que gérant de fonds actions européennes. En 2007, il gère depuis Bruxelles l'équipe actions de Dexia AM, avant de rejoindre, en 2012, le Government of Singapore Investment Corp à Londres, dont il était senior vice-president et gérant de fonds actions Europe.