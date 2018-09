Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé le recrutement de John Korter en tant que patron Pays pour l’Allemagne et l’Autriche à compter du 17 septembre. Il a pour mission de piloter le développement des activités commerciales sur ces deux pays sous la responsabilité de Christophe Mianné, directeur général. Avant de rejoindre LFDE, John Korter était, depuis 2012, directeur du développement commercial d’Ethénea pour l’Allemagne et l’Autriche.Cette nomination succède à celle de Philip Piltz, le 4 juin dernier, en tant que responsable commercial pour l'Allemagne et l'Autriche et s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux plan de développement en Europe.Présente en Allemagne depuis 2007, LFDE a ouvert un bureau à Francfort et fait ses premiers pas sur le marché autrichien en 2015. La société y commercialise aujourd'hui six fonds actions, notamment des fonds small et mid cap, deux fonds diversifiés et un fonds quantitatif, qui composent une gamme à forte valeur ajoutée à destination des distributeurs et des investisseurs institutionnels.Diplômé de l'Université de Trier (Allemagne) et de l'Ecole de management européen de Strasbourg, John Korter débute son parcours en 1995 auprès de Société Générale Luxembourg au sein des activités de trading de changes. Il a su forger une expérience robuste des marchés allemand, autrichien et luxembourgeois, notamment au sein de Carmignac Gestion Luxembourg, de 2005 à 2012, en tant que responsable du développement pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, puis chez Ethénea.