La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination de Christèle de Waresquiel, effective depuis le 5 novembre 2018, au poste de Responsable commerciale pour la Suisse, sous la responsabilité de Benjamin Canlorbe, Country Manager, ainsi que l’arrivée de Frédéric Jacob, nommé Directeur commercial pour le Benelux, le 1er novembre. Basé à Paris et à Bruxelles, il travaillera aux côtés de Stéphane Van Tilborg, Country manager pour le Benelux depuis juillet 2018.Présente en Belgique et au Luxembourg depuis 2004, en Suisse depuis plus de 12 ans, la société de gestion entend renforcer sa présence auprès des clientèles de banques, tiers gérants, assureurs et investisseurs institutionnels sur deux marchés particulièrement stratégiques pour la société.Diplômée de CentraleSupélec, du Royal Institute of Technology de Stockholm et titulaire d'un MBA de l'Institut d'études supérieures de commerce (IESE) de Barcelone, Christèle de Waresquiel a commencé sa carrière chez Morgan Stanley à Londres, avant de rejoindre Calyon et JPMorgan. Elle devient manager de projet pour GE Capital à Paris en 2011, puis intègre les équipes de Rivoli Fund Management.Diplômé en Economie et Finance de l'ICHEC Brussels Management School, Frédéric Jacob dispose d'une expérience étoffée de l'asset management. Après avoir été consultant pour Odyssey Financial Technologies, il devient responsable du développement commercial de Derivative, puis de Dexia Asset Management. Il rejoint Carmignac en 2010 en qualité de responsable commercial pour la Belgique avant d'être nommé responsable de la clientèle Institutionnelle en 2015.