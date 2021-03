La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination de Lena Jacquelin, au poste d’analyste senior. Son arrivée étoffe ainsi l’équipe actions internationales thématiques, dirigée par Rolando Grandi, CFA, qui gère notamment les fonds Echiquier Artificial Intelligence (888 millions d’encours) ou encore Echiquier World Next Leaders, fonds multi thématiques qui investit dans les mégatendances qui façonneront l’économie de demain.



" Cette nomination s'inscrit dans le cadre du fort développement que connaît le pôle actions internationales de LFDE depuis sa création il y a dix ans et dans la volonté, aujourd'hui réaffirmée, de poursuivre et d'intensifier cette dynamique. En particulier, la conception de solutions d'investissement thématiques innovantes est une des priorités de LFDE, dont la gamme est appelée à se renforcer ", a expliqué le gestionnaire d'actifs.



Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Leonard de Vinci de Paris La Défense avec une spécialité en finance de marché, Lena Jacquelin a débuté chez Invest Securities en tant qu'analyste sell-side. En 2015, elle rejoint Natixis Investment Manager Asia à Singapour en qualité d'assistante de gestion, avant de devenir analyste actions. Elle devient membre du comité d'investissement d'un fonds tech en 2018 et d'un fonds Global Sport en 2019.