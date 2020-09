Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion au cours des 8 premiers mois de l’année 2020, dans un contexte économique pourtant difficile. La collecte nette s’élève à 850 millions d’euros depuis le début de l’année, tirée en particulier par les stratégies ISR, actions small et mid cap, et actions internationales et thématiques. Elle positionne LFDE parmi les toutes premières sociétés de gestion en termes de collecte en France pour cette année.Bettina Ducat, directrice générale de La Financière de l'Echiquier, déclare : " Le développement de LFDE se poursuit en tirant parti de savoir-faire solides, d'expertises reconnues, et de process de gestion rigoureux. Ces atouts nous permettent d'enregistrer de très belles collectes sur nos principaux fonds, dans un contexte très chahuté. Dans les prochains mois, nous continuerons à capitaliser sur notre stratégie ISR dont la méthode propriétaire fait clairement ses preuves et sur notre expertise dans le domaine des actions thématiques et internationales dont les encours ne cessent d'augmenter".