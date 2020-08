La Financière de l'Echiquier sélectionnée dans le cadre de la mission Tibi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) est officiellement sélectionnée par le comité d’investisseurs institutionnels partenaires du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance dans le cadre d’une initiative engagée pour favoriser l’investissement dans les technologies de rupture et le développement de fonds global tech en France. A ce jour 22 investisseurs institutionnels et plus de 6 milliards d’euros sont engagés sur deux classes d’actifs, cotés et non cotés.Présidé par Philippe Tibi, le comité des investisseurs institutionnels partenaires, réuni le 6 juillet 2020 a retenu 7 fonds cotés, dont Echiquier Artificial Intelligence, géré par La Financière de l'Echiquier.