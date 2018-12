La Financière de la Cité renforce son pôle gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de la Cité renforce en 2018 son pôle gestion avec l'arrivée de deux nouveaux membres dans l'équipe : Timothée Pubellier, comme gérant obligataire et Christophe Bonnevie, comme analyste. Diplômé de l'ESCP Europe avec un Master en finance de marché et de l'Illinois Institute of Technology et détenteur du certificat du CFA, Timothée Pubellier a travaillé en Grande-Bretagne pour Kames Capital (Aegon AM) en tant que gérant obligataire, gérant de hedge fund chez UBP et membre de l'équipe de trading de Volatilité du hedge fund Nexar Capital.De son côté, Christophe Bonnevie a étudié les mathématiques appliquées à Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé du Master 272 en Ingénierie économique et financière à l'Université Paris-Dauphine et a passé le niveau III du CFA. Il a travaillé pendant plus de trois ans en tant qu'analyste financier à France Brevets.