La Finlande et la Suède demandent à rejoindre l'OTAN alors que la Russie martyrise l'Ukraine

Ces demandes sont intervenues après que plus de 250 combattants ukrainiens se soient rendus aux forces russes à l'aciérie Azovstal de Mariupol après des semaines de résistance, mettant ainsi fin au siège le plus dévastateur de la guerre de la Russie en Ukraine.

La Finlande et la Suède étaient toutes deux neutres pendant la guerre froide et leur décision de rejoindre l'OTAN reflète le changement radical de l'opinion publique dans la région nordique depuis l'invasion russe du 24 février.

Elle entraîne également une expansion de l'alliance occidentale que le président russe Vladimir Poutine avait longtemps invoquée comme l'une des principales justifications pour ordonner son "opération militaire spéciale" en Ukraine en février.

"C'est un moment historique, que nous devons saisir", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'une cérémonie au cours de laquelle les ambassadeurs suédois et finlandais auprès de l'alliance ont remis leurs lettres de candidature.

La ratification par les 30 parlements alliés pourrait prendre jusqu'à un an, selon les diplomates.

Ces derniers jours, la Turquie a surpris ses alliés en déclarant qu'elle avait des réserves sur les nouveaux membres potentiels, mais M. Stoltenberg a déclaré qu'il pensait que les problèmes pouvaient être surmontés.

Ankara a déclaré vouloir que les pays nordiques cessent de soutenir les groupes de militants kurdes présents sur leur territoire et lèvent les interdictions sur certaines ventes d'armes à la Turquie.

Le président américain Joe Biden accueillera les dirigeants de la Suède et de la Finlande à la Maison Blanche jeudi pour discuter des demandes, a déclaré la Maison Blanche.

Après des semaines au cours desquelles la Russie a menacé de riposter aux plans de l'OTAN, M. Poutine a semblé se rétracter brusquement, déclarant dans un discours lundi que la Russie n'avait "aucun problème" avec la Finlande ou la Suède, et que leur adhésion à l'OTAN ne serait pas un problème à moins que l'alliance n'y envoie plus de troupes ou d'armes.

La reddition de l'aciérie de Mariupol a permis à Poutine de revendiquer une rare victoire dans une campagne qui, selon de nombreux analystes militaires, est au point mort.

Alors que les deux parties ont parlé d'un accord selon lequel toutes les troupes ukrainiennes abandonneraient l'aciérie, de nombreux détails n'ont pas encore été rendus publics, notamment le nombre de combattants restant à l'intérieur, et si une forme quelconque d'échange de prisonniers avait été convenue.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS POSSIBLE

Des bus ont quitté l'aciérie tard lundi dans un convoi escorté par des véhicules blindés russes. Cinq sont arrivés dans la ville de Novoazovsk, tenue par les Russes, où Moscou a déclaré que les combattants blessés seraient soignés.

Sept bus transportant des combattants ukrainiens de la garnison Azovstal sont arrivés dans une prison récemment rouverte dans la ville d'Olenivka, contrôlée par la Russie, près de Donetsk, a déclaré un témoin de Reuters.

La Russie a déclaré qu'au moins 256 combattants ukrainiens avaient "déposé les armes et s'étaient rendus", dont 51 grièvement blessés. L'Ukraine a déclaré que 264 soldats, dont 53 blessés, étaient partis.

Une vidéo du ministère russe de la Défense a montré des combattants quittant l'usine, certains portés sur des civières, d'autres les mains en l'air pour être fouillés par les troupes russes.

Il y avait des femmes à bord d'au moins un des bus à Olenivka, a montré la vidéo de Reuters.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait personnellement garanti que les prisonniers seraient traités conformément aux normes internationales, et les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils pourraient être échangés contre des captifs russes.

Le vice-Premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a déclaré que Kiev avait l'intention d'organiser un échange de prisonniers pour les blessés une fois que leur état se serait stabilisé.

L'ambassadeur adjoint russe aux Nations Unies, Dmitry Polyansky, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'accord, en tweetant : "Je ne savais pas que l'anglais avait tant de façons d'exprimer un seul message : les #Azovnazis se sont rendus sans condition".

L'agence de presse TASS a rapporté qu'un comité russe prévoyait d'interroger les soldats, dont beaucoup sont membres du bataillon Azov, dans le cadre d'une enquête sur ce que Moscou appelle "les crimes du régime ukrainien".

Les combattants du régiment d'Azov sont adulés comme des héros en Ukraine, mais honnis par le Kremlin comme une bande de néo-nazis haïssant la Russie.

Des législateurs russes de premier plan se sont prononcés contre tout échange de prisonniers. Leonid Slutsky, l'un des négociateurs de la Russie dans les pourparlers avec l'Ukraine, a qualifié les combattants évacués d'"animaux à forme humaine" et a déclaré qu'ils devraient être exécutés.

Formé en 2014 comme une milice volontaire d'extrême droite pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie, le Régiment Azov nie être fasciste ou néonazi. L'Ukraine affirme qu'il a été réformé et intégré à la Garde nationale.

BATAILLE POUR LE DONBAS

La bataille pour Marioupol est la plus grande victoire de la Russie depuis son invasion, lui donnant le contrôle de la côte de la mer d'Azov et d'une partie ininterrompue de l'est et du sud de l'Ukraine. Mais le port est en ruines, et l'Ukraine pense que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous des mois de bombardements russes.

L'offensive russe à l'est, quant à elle, semble faire peu de progrès, bien que le Kremlin affirme que tous ses objectifs seront atteints dans sa tentative de "démilitarisation" de l'Ukraine.

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que la Russie continuait à bombarder les positions ukrainiennes sur toute la ligne de front à l'est mercredi.

"Dans la direction de Kharkiv, l'ennemi s'est concentré sur le maintien de ses positions et sur la prévention de la poursuite de l'avancée de nos troupes", a déclaré l'état-major ukrainien dans un communiqué.

Environ un tiers du Donbas était tenu par les séparatistes soutenus par la Russie avant l'invasion. Moscou contrôle désormais environ 90 % de la région de Louhansk, mais n'a pas réussi à faire des percées majeures vers les villes clés de Sloviansk et Kramatorsk à Donetsk afin d'étendre son contrôle sur l'ensemble du Donbas.

Les forces ukrainiennes ont avancé à leur rythme le plus rapide depuis plus d'un mois, chassant les forces russes de la zone autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

L'Ukraine affirme que ses forces ont atteint la frontière russe, à 40 km (25 miles) au nord de Kharkiv. Elles ont également poussé au moins jusqu'à la rivière Siverskiy Donets, à 40 km à l'est, où elles pourraient menacer les lignes d'approvisionnement russes.