La Finlande et la Suède demandent à rejoindre l'OTAN, mais se heurtent aux objections de la Turquie

Neutres tout au long de la guerre froide, la décision de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN est l'un des changements les plus importants de l'architecture de sécurité de l'Europe depuis des décennies, reflétant un changement radical de l'opinion publique dans la région nordique depuis l'invasion de la Russie le 24 février.

"C'est un moment historique, que nous devons saisir", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'une courte cérémonie au cours de laquelle les ambassadeurs suédois et finlandais auprès de l'alliance ont remis leurs lettres de candidature, chacune dans une chemise blanche ornée du drapeau national.

"J'accueille chaleureusement les demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Vous êtes nos partenaires les plus proches, et votre adhésion à l'OTAN renforcera notre sécurité commune", a déclaré M. Stoltenberg. L'alliance considère que l'adhésion de la Finlande et de la Suède la renforcerait considérablement en mer Baltique.

Les demandes ayant été officiellement soumises, les pays nordiques et leurs nombreux partisans doivent maintenant faire face à des mois incertains au cours desquels toute résistance à leur candidature doit être surmontée, les 30 membres de l'OTAN devant approuver l'élargissement.

La ratification par tous les parlements alliés pourrait prendre jusqu'à un an, selon les diplomates.

La Turquie a surpris ses alliés ces derniers jours en déclarant qu'elle avait des réserves quant à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, affirmant que les deux pays abritent des individus liés à des groupes qu'elle considère comme terroristes et s'en prenant aux embargos sur les exportations d'armes qui lui ont été imposés après son incursion en Syrie en 2019.

Stoltenberg a déclaré mercredi qu'il pensait que les problèmes pouvaient être résolus.

"Nous sommes déterminés à travailler sur tous les problèmes et à parvenir à des conclusions rapides", a déclaré M. Stoltenberg, qui a fait état de l'obligation d'un soutien solide de la part de tous les autres alliés.

Cherchant à faire avancer le processus d'adhésion, le ministre suédois de la défense s'est déjà rendu à Washington et sera suivi par le Premier ministre suédois Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinisto plus tard dans la semaine.

Les pays espèrent qu'une ratification rapide par les États-Unis, première puissance de l'alliance, contribuera à faciliter leur chemin vers l'adhésion, la Maison Blanche s'étant déclarée confiante dans la possibilité de surmonter tout obstacle.

La décision de chercher une place sous le parapluie de l'OTAN représente un revers pour Moscou, la guerre en Ukraine ayant déclenché le type même d'élargissement de l'alliance aux frontières de la Russie qu'elle a pris les armes pour empêcher.

Jusqu'à présent, la réponse de Moscou a été étonnamment modérée, ayant précédemment mis en garde contre des mesures de nature "militaro-technique" et prévenu qu'elle pourrait déployer des armes nucléaires dans son exclave européenne de Kaliningrad si les pays adhéraient.

Le président Vladimir Poutine a déclaré lundi que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ne constituait pas une menace pour la Russie, mais il a averti que Moscou réagirait si l'alliance occidentale renforçait l'infrastructure militaire des nouveaux membres nordiques.