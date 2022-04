La Finlande et la Suède devraient poser leur candidature à l'Otan en mai, selon des sources

HELSINKI (Reuters) - La Finlande et la Suède devraient poser leur candidature pour adhérer à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) en mai, ont rapporté lundi des journaux locaux, citant des sources proches du dossier.

Malgré le renforcement de la coopération avec l'alliance militaire depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les pays nordiques avaient tous deux choisi de rester en dehors de l'alliance.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, que cette dernière qualifie d'"opération spéciale", a cependant forcé la Suède et la Finlande à examiner si leur neutralité militaire de longue date est toujours le meilleur moyen d'assurer leur sécurité nationale.

Selon le journal finlandais Iltalehti, les dirigeants de la Finlande et de la Suède prévoient de se rencontrer dans la semaine du 16 mai et d'annoncer ensuite publiquement leur intention de demander à rejoindre l'alliance.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, s'est refusé à tout commentaire, mais a répété qu'il préférait que la Finlande et la Suède fassent des choix similaires.

Le quotidien suédois Aftonbladet a rapporté séparément, citant des sources proches du gouvernement suédois, que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient promis à la Suède une présence militaire accrue, des exercices militaires plus approfondis et un soutien politique "fort" des pays de l'Otan en cas d'un éventuel processus de candidature.

Le ministère suédois des Affaires étrangères a refusé de commenter les articles d'Expressen et d'Aftonbladet.

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a déclaré il y a deux semaines, lors d'une visite à son homologue suédoise, Magdalena Andersson, qu'elle s'attendait à ce que la Finlande prenne sa décision concernant la demande d'adhésion à l'Otan dans les semaines à venir.

Stockholm procède actuellement à un réexamen de sa politique de sécurité, qui comprend un avis sur une éventuelle adhésion à l'Otan, et dont les résultats sont attendus pour la mi-mai.

Par ailleurs, les sociaux-démocrates suédois au pouvoir réexaminent également leur objection de longue date à une adhésion. Les résultats sont attendus au plus tard le 24 mai.

(Reportage Essi Lehto et Anna Ringstrom à Stockholm; version française Kate Entringer)