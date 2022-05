La Finlande et la Suède vont envoyer des équipes en Turquie pour discuter des candidatures à l'OTAN, selon Haavisto

Les objections d'Ankara ont freiné ce que la Suède et la Finlande espéraient être un processus d'adhésion rapide, les deux pays cherchant à renforcer leur sécurité après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous comprenons que la Turquie a certaines de ses propres préoccupations en matière de sécurité vis-à-vis du terrorisme", a déclaré M. Haavisto lors d'un débat au Forum économique mondial de Davos. "Nous pensons que ces questions peuvent être réglées. Il se peut également que certaines questions ne soient pas directement liées à la Finlande et à la Suède, mais plutôt à d'autres membres de l'OTAN."

La Turquie affirme que la Suède et la Finlande abritent des personnes liées au groupe militant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des adeptes de Fethullah Gulen, qu'Ankara accuse d'avoir orchestré une tentative de coup d'État en 2016.

Le ministère turc des Affaires étrangères a confirmé que les pourparlers commenceraient mercredi.

Lundi, la Turquie a énoncé cinq conditions pour qu'elle soutienne la candidature de la Suède à l'OTAN, exigeant que la Suède lève les sanctions contre la Turquie, y compris un embargo sur les exportations d'armes, mette fin au "soutien politique au terrorisme", élimine les sources de financement du terrorisme et mette fin au soutien en armes au PKK et à sa branche syrienne armée YPG, selon une liste publiée par la direction des communications du président.

"On attend de la Suède, qui a demandé son adhésion, qu'elle prenne des mesures de principe et fournisse des assurances concrètes concernant les préoccupations de la Turquie en matière de sécurité", a déclaré la direction dans le communiqué.

"Depuis 2017, notre pays a demandé l'extradition des terroristes du PKK/PYD et de FETO de Suède, mais n'a pas encore reçu de réponse positive", a-t-elle ajouté, faisant référence au principal parti kurde de Syrie, le PYD, et au groupe de Gulen, FETO, en plus du PKK.

Un responsable turc a déclaré que la Turquie ne ferait pas marche arrière dans ses discussions avec la Suède et la Finlande à moins que des progrès concrets ne soient réalisés pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité, ajoutant qu'elle ne négociait pas séparément avec Washington au sujet des pays nordiques.

"Un certain nombre d'initiatives diplomatiques sont en cours", a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, dans un communiqué. "Nous n'avons pas d'autres commentaires".

Le président turc Tayyip Erdogan, qui s'est opposé à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, a passé des appels téléphoniques avec les dirigeants des deux pays nordiques samedi et a discuté de ses préoccupations.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré que les entretiens étaient "ouverts et directs".

"J'ai déclaré qu'en tant qu'alliés de l'OTAN, la Finlande et la Turquie s'engageront à assurer la sécurité de l'autre et que nos relations se renforceront ainsi", a tweeté M. Niinisto après l'appel.

Erdogan s'est également entretenu avec le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, samedi, et lui a dit qu'Ankara ne verrait pas d'un bon œil la candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, à moins qu'elles ne montrent clairement leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et d'autres questions.