La Finlande signe un accord pour l'achat de 64 jets furtifs de fabrication américaine

Il faudra toutefois attendre quelques années avant que les avions entrent en service. La Finlande a précédemment déclaré que les avions commenceraient à être déployés en 2027.

En plus des avions, le contrat avec le gouvernement américain et le constructeur d'avions Lockheed Martin comprend des équipements de maintenance, des pièces de rechange et des services de formation, ont déclaré les forces de défense finlandaises dans un communiqué vendredi, ajoutant qu'un accord pour l'achat de munitions air-air serait signé plus tard en 2022.

"L'objectif est de faire en sorte que le système F-35 de la Finlande ait les meilleures performances possibles à l'horizon des années 2030", ont précisé les Forces de défense.

La Finlande, qui était historiquement neutre pendant la guerre froide, est membre de l'UE mais pas de l'OTAN. Ces dernières années, elle a renforcé sa coopération avec l'alliance militaire occidentale et sa politique en matière de matériel des forces de défense est basée sur la compatibilité de tous les nouveaux équipements avec l'OTAN.

Le gouvernement finlandais a déclaré que la décision d'acheter les avions à réaction américains, annoncée en décembre, s'inscrivait dans le cadre de plans à long terme visant à renforcer les défenses du pays, et non en réponse à la confrontation actuelle entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine.

"Cela fait partie de notre planification à long terme et n'a rien à voir avec la situation actuelle en tant que telle", a déclaré l'ambassadeur de Finlande aux États-Unis, Mikko Hautala, dans un communiqué.

La Russie a massé plus de 100 000 soldats près de ses frontières avec l'Ukraine, et les pays occidentaux craignent qu'elle ne prépare une attaque. Moscou nie tout projet d'invasion mais affirme qu'elle pourrait prendre des mesures "militaro-techniques" non précisées si ses exigences ne sont pas satisfaites, notamment la promesse de ne pas admettre de nouveaux pays dans l'OTAN et de retirer les forces occidentales d'Europe orientale.

La première ministre finlandaise, Sanna Marin, a déclaré à l'adresse https://www.reuters.com/world/europe/finlands-pm-says-nato-membership-is-very-unlikely-her-watch-2022-01-19 en janvier que le pays n'envisageait pas pour l'instant de demander à adhérer à l'OTAN, mais elle a ajouté que la nation nordique conservait le droit de le faire si elle le souhaitait.