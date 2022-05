La Finlande veut éviter les réactions excessives en matière de sécurité, dit la présidente

La Finlande partage une frontière de 1 300 km (810 miles) et un passé difficile avec la Russie, qui a envahi l'Ukraine voisine dans ce qu'elle appelle une "opération spéciale" et qui s'oppose aux projets de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'alliance militaire occidentale qu'est l'OTAN.

"La flexibilité est le plus important maintenant. Garder un œil sur la situation, ne pas surréagir ou donner à quiconque une raison de surréagir tout en étant capable de réagir immédiatement", a déclaré Niinisto aux journalistes après avoir rencontré le président américain Joe Biden à Washington en compagnie de son homologue suédois.

M. Biden a rencontré les dirigeants nordiques afin de proposer un soutien américain solide à leurs demandes d'adhésion à l'OTAN, alors que la Turquie a menacé d'empêcher les pays nordiques de devenir membres de l'alliance.

M. Niinisto a déclaré que Washington a promis à la Finlande et à la Suède des mesures similaires pour les aider à assurer leur sécurité pendant leur période de candidature à l'OTAN, lorsque les candidats ne sont pas encore couverts par la clause de défense mutuelle de l'OTAN.

"Nous avons des informations très détaillées sur le type de moyens ou de mesures concrètes que les États-Unis sont prêts à proposer si nous les demandons", a déclaré M. Niinisto, sans entrer dans les détails.

La Finlande passera par les demandes que la Turquie a exprimées en s'opposant aux projets de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'alliance militaire, a-t-il ajouté.

"Nous avons des raisons d'examiner de manière appropriée ce que la Turquie a exprimé et de fournir ensuite nos réponses claires", a déclaré Niinisto aux journalistes, ajoutant qu'il pense que la question sera discutée à un "haut niveau".