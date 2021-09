La Finma a donné son feu vert au premier fonds d'investissement crypto

Zurich (awp) - Le développement des cryptoactifs se poursuit en Suisse avec le lancement d'un premier fonds, lancé par la société Crypto Finance. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a donné son feu vert à ce véhicule de placement destiné à des investisseurs institutionnels et professionnels.

Crypto Finance est l'émetteur du fonds mais également son gestionnaire, indique l'entreprise zougoise mercredi. Spécialisée dans la cryptofinance, Seba Bank agira comme banque dépositaire alors que la firme PvB Pernet von Ballmoos en sera l'administratrice.

Reposant sur le principe de gestion passive, le fonds sera adossé à l'indice de la Bourse suisse Crypto Market Index 10, qui inclut les cryptoactifs et jetons numériques ("tokens") les plus importants et liquides du marché, une "référence" dans le domaine, précise le communiqué.

