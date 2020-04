La Finma annonce de nouveaux assouplissements liés au coronavirus

Zurich (awp) - L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a annoncé de nouveaux assouplissements pour les assujettis dans le contexte de la crise liée au Covid-19.

L'institution octroie d'une part des assouplissements dans l'approche des modèles relative aux risques de marché afin d'infléchir le caractère procyclique accru du fait de la hausse de la volatilité.

Ces assouplissements concernent le nombre d'exceptions décelées a posteriori ("backtesting") qui sont pertinentes pour le calcul des fonds propres. Ils sont temporaires et valables pour le moment jusqu'au 1er juillet 2020.

D'autre part, le gendarme des marchés financiers prolonge d'un an les délais dans la négociation des dérivés pour les marges initiales des dérivés négociés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, et ce, pour certaines contreparties.

lk/rp