La Finma complète sa direction

Zurich (awp) - La direction de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) est à nouveau complète. Le conseil d'administration y a désigné Marianne Bourgoz Gorgé et Alain Girard.

Marianne Bourgoz Gorgé prendra, au 1er septembre, la direction de l'unité Asset Management et Alain Girard, au 1er août, celle du secteur Recovery and Resolution, a indiqué la Finma mercredi. Avec ces nominations, la direction est à nouveau complète, suite aux départs de Jan Blöchliger et Rupert Schaefer.

Mme Bourgoz Gorgé est mathématicienne et jouit de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire, récemment comme cheffe risques à la Banque cantonale de Genève. Elle remplacera Philip Hinsen, qui assumait la fonction à titre intérimaire suite au passage de Thomas Hirschi à la tête de l'unité Banques à titre intérimaire. M. Hinsen reprendra sa fonction de directeur "Autorisations".

M. Girard est juriste et économiste. Il dirige actuellement la division surveillance des petites banques et maisons de titres à la Finma.

