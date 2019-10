La Finma confirme les membres de la Commission des offres publiques d'achat

Berne (awp) - Le conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a confirmé dans leurs fonctions les actuels membres de la Commission des offres publiques d'acquisition (Copa) pour un nouveau mandat de 2020 à 2023. Thomas Müller en demeure le président et Jean-Luc Chenaux, le vice-président.

Ancienne membre de la commission durant onze ans, Susanne Haury von Siebenthal a démissionné à fin mars 2019, indique vendredi la Finma. Son conseil d'administration la remercie pour son engagement et sa contribution aux offres publiques d'acquisition en Suisse.

Outre le président et le vice-président, les autres membres de la Copa, à savoir Lionel Aeschlimann, Franca Contratto, Mirjam Eggen, Beat Fellmann, Thomas Rufer et Thomas Vettiger, ont été confirmés dans leurs fonctions pour la nouvelle période administrative de 2020 à 2023. La Copa est compétente pour définir des principes généraux et examine le respect des dispositions sur les offres publiques d'achat (OPA).

Elle rend des décisions en tant que première instance concernant l'exécution des offres publiques d'acquisition. Le conseil d'administration de la Finma en assure la surveillance. La commission se compose de représentants compétents des négociants en valeurs mobilières, des sociétés cotées et des investisseurs.

