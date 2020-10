La Finma donne son feu vert à un organisme de surveillance

Zurich (awp) - L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a autorisé un cinquième organisme de surveillance et octroyé un agrément à un troisième organe d'enregistrement.

Le gendarme des marchés financiers a annoncé mercredi avoir donné son feu vert à la Société anonyme suisse de surveillance (AOOS) comme organe de surveillance et d'autorégulation selon la loi sur le blanchiment d'argent.

Le zurichois Polyreg Services a quant à lui obtenu une homologation en tant qu'organe d'enregistrement pour les conseillers à la clientèle, a précisé la Finma dans un communiqué.

Le régulateur n'a pour l'heure pas reçu d'autre demande.

Selon la Finma, "cette phase de mise en place des conditions institutionnelles a (...) pu s'achever dans le délai prévu afin que les gestionnaires de fortune, les trustees et les conseillers à la clientèle indépendants puissent s'acquitter à temps de leurs obligations de s'enregistrer et d'obtenir une autorisation" découlant des lois fédérales sur les établissements financiers (Lefin) et les services financiers (LSFin).

