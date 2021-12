La Fiorentina coince, Torino s'impose

Dans un match haletant, la Fiorentina et Sassuolo se sont finalement laissé sur un score de parité (2-2). Les locaux n'enchaîneront pas une 5e victoire consécutive et se retrouvent désormais entre la Roma (5e) et la Juventus (7e), à égalité de points. En supériorité numérique après l'exclusion de Giangiacomo Magnami, Torino s'est imposé face à Hellas Vérone (1-0) grâce à un but de Tommaso Pobega. Les deux derniers matchs de la journée en Série A ont terminés sur une égalité : Spezia-Empoli (1-1) et Sampdoria-Venezia (1-1).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)