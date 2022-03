La Floride conclut des accords de 878 millions de dollars sur les opioïdes avec CVS, Teva et d'autres entreprises

La Floride a conclu des accords à l'amiable d'une valeur de plus de 878 millions de dollars avec CVS Health Corp et trois sociétés pharmaceutiques afin de régler les plaintes et d'éviter un procès le mois prochain concernant leur rôle dans la propagation de l'épidémie d'opioïdes dans le troisième État américain le plus peuplé.

CVS paiera 484 millions de dollars, Teva Pharmaceutical Industries Ltd paiera 194,8 millions de dollars, l'unité Allergan d'Abbvie Inc paiera 134,2 millions de dollars et Endo International Plc paiera 65 millions de dollars, a déclaré Ashley Moody, procureur général de Floride, dans un communiqué mercredi.

La majeure partie de l'argent sera consacrée à la lutte contre les opioïdes. Teva fournira également 84 millions de dollars de son spray nasal générique Narcan, qui peut temporairement inverser les effets des surdoses d'opioïdes.

Les quatre sociétés ont nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant de conclure un accord. L'accord d'Endo avait été conclu en janvier.

Moody a déclaré que la chaîne de pharmacies Walgreens est le seul défendeur restant dans le litige opioïde de Floride, la sélection du jury devant commencer le 5 avril.

Walgreens a déclaré que son accord de 2012 avec la Floride concernant les opioïdes couvrait les dernières revendications de l'État et qu'elle se défendrait contre les "attaques injustifiées" contre ses pharmaciens.

CVS et Teva ont déclaré qu'ils se défendront contre d'autres poursuites liées aux opioïdes, et Teva a déclaré qu'elle négocie "activement" un règlement national pour des plaintes similaires. Allergan a déclaré que son règlement couvre également les réclamations concernant les opioïdes génériques qu'elle a vendus à Teva en 2016.

Endo n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Floride a annoncé les règlements neuf jours après que Rhode Island ait conclu des accords similaires avec Teva et Allergan, évalués à 107 millions de dollars.

Plus de 500 000 personnes sont mortes de surdoses d'opioïdes au cours des deux dernières décennies à l'échelle nationale, dont 75 673 au cours de l'année se terminant en avril 2021, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Le 25 février, Johnson & Johnson et les distributeurs de médicaments AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc et McKesson Corp ont conclu des règlements définitifs d'une valeur de 26 milliards de dollars pour leur rôle dans l'épidémie nationale.

Aux États-Unis, les gouvernements des États, les collectivités locales et les tribus amérindiennes ont intenté plus de 3 300 procès accusant les fabricants de médicaments tels que Purdue Pharma, fabricant de l'OxyContin, d'alimenter l'abus d'opioïdes, notamment en minimisant les risques de dépendance. (Reportages de Jonathan Stempel et Dietrich Knauth à New York ; Nate Raymond à Boston ; Tom Hals à Wilmington, Delaware ; et Ankur Banerjee à Bengaluru ; Montage de Shinjini Ganguli, Will Dunham et Chizu Nomiyama)