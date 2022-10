La Floride et les Carolines font face à un redressement difficile après l'ouragan Ian

Les vestiges de l'ouragan Ian ont traversé la Virginie tôt dimanche, tandis que les habitants de la Floride et des Carolines, ravagés par la tempête, ont dû faire face à une reprise des activités qui devrait coûter des dizaines de milliards de dollars.

Le bilan humain de la tempête devrait également s'alourdir à mesure que les eaux de crue se retirent et que les équipes de recherche s'enfoncent davantage dans des zones initialement coupées du monde extérieur, à la recherche de survivants bloqués et des restes de toute personne ayant péri.

Au moins 50 décès liés à la tempête ont été confirmés depuis que Ian s'est écrasé sur la côte du Golfe de Floride avec une force catastrophique mercredi en tant qu'ouragan de catégorie 4, avec des vents soutenus maximum de 150 miles par heure (240 km par heure).

La Floride a enregistré le plus grand nombre de décès, avec 35 morts recensés par le bureau du shérif du comté côtier de Lee, qui a été le plus touché par la tempête lorsqu'elle a touché terre, et 11 autres décès signalés par les autorités de l'État dans quatre comtés voisins.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden verront la dévastation en Floride de première main mercredi, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué samedi soir. Les Biden se rendront lundi à Porto Rico, où des centaines de milliers de personnes sont toujours sans électricité deux semaines après le passage de l'ouragan Fiona sur l'île.

Cuba rétablit le courant après que Fiona ait privé d'électricité l'ensemble du pays de 11 millions d'habitants, rasé des maisons et rasé des champs agricoles.

Les autorités de Caroline du Nord ont déclaré qu'au moins quatre personnes y avaient été tuées. Aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat en Caroline du Sud, où Ian a de nouveau touché terre aux États-Unis vendredi.

Se déplaçant sur les terres depuis lors, Ian s'est atténué pour devenir un cyclone post-tropical de plus en plus faible.

Le National Hurricane Center a déclaré que de fortes précipitations supplémentaires étaient possibles dans certaines parties de la Virginie occidentale et de l'ouest du Maryland jusqu'à dimanche matin, alors que des "inondations majeures à record" devaient se poursuivre dans le centre de la Floride.

EMPORTÉS PAR LES EAUX

Alors que l'étendue de la dévastation se précise plusieurs jours après le passage de Ian, les responsables ont déclaré que certains des dégâts les plus importants ont été infligés par les vagues de l'océan poussées par le vent qui se sont précipitées sur les communautés du bord de mer et ont emporté les bâtiments.

Les images satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont montré que les chalets de plage et un motel qui bordaient les côtes de l'île de Sanibel en Floride avaient été démolis par les ondes de tempête. Bien que la plupart des maisons semblaient encore debout, les toits de toutes étaient manifestement endommagés.

Les relevés effectués sur le terrain ont montré que l'île-barrière, une escapade touristique populaire qui abritait quelque 6 000 résidents, a été laissée complètement dévastée, de son infrastructure à son célèbre caractère esthétique idyllique.

"Tout a complètement disparu", a déclaré le directeur municipal de Sanibel, Dana Souza. "Notre système électrique est à peu près détruit, notre système d'égouts a été gravement endommagé et notre approvisionnement public en eau est en cours d'évaluation."

Le lien entre l'île et le continent a été rompu par des brèches dans le pont-jetée de Sanibel, ce qui complique encore les efforts de récupération, a déclaré Souza.

Après s'être transformé en tempête tropicale à la fin de sa traversée de la Floride vers l'Atlantique, Ian a retrouvé la force d'un ouragan et a frappé les côtes de la Caroline du Sud vendredi, s'échouant près de Georgetown, au nord de la ville portuaire historique de Charleston, avec des vents soutenus atteignant 85 mph (140 km/h).

De nombreuses routes ont été inondées et bloquées par des arbres tombés, tandis qu'un certain nombre de jetées ont été endommagées dans cette zone.

Alors même qu'elles devaient faire face à une quantité stupéfiante de réparations de services publics et de débris, les autorités étaient occupées à rechercher les disparus.

Vendredi, quelque 10 000 personnes étaient portées disparues en Floride, selon le directeur de la gestion des urgences de l'État. Il a déclaré que bon nombre d'entre elles s'avéreraient avoir été simplement déplacées et injoignables en raison de coupures de courant et de téléphone.

À Sanibel, les équipes commençaient tout juste à se rendre à l'extrémité est de l'île, durement touchée, samedi. "Nous sommes donc toujours en mode recherche et sauvetage", a déclaré le directeur municipal, M. Souza.

Les responsables de la ville ont connaissance de près de 300 ménages qui n'ont pas quitté l'île à l'approche de la tempête et dont on vérifie actuellement la localisation et le bien-être, a-t-il dit.

Environ 837 000 entreprises et foyers étaient toujours sans électricité dimanche matin, rien qu'en Floride, où plus de 2 millions de clients ont perdu l'électricité la première nuit de la tempête.

Dans le centre de la Floride, les fortes inondations causées par les rivières gonflées par la pluie et le ruissellement semblaient beaucoup plus importantes que les dommages causés par le vent.

Les assureurs se préparent à recevoir entre 28 et 47 milliards de dollars de demandes d'indemnisation pour ce qui pourrait être la tempête la plus coûteuse en Floride depuis l'ouragan Andrew en 1992, selon la société américaine de données et d'analyse immobilières CoreLogic.

