La Floride se mobilise avant l'arrivée de l'ouragan Dorian

MIAMI, 30 août (Reuters) - Le gouverneur de Floride a invité vendredi les habitants de son Etat menacé par l'ouragan Dorian à stocker des vivres et de l'eau pour une semaine au moins et à se préparer à des coupures de téléphone et d'électricité pendant des jours.

L'ouragan, classé vendredi en catégorie 2 sur l'échelle d'intensité des cyclones, qui en compte cinq, devrait se renforcer au fur et à mesure de sa progression vers l'Etat du sud-est des Etats-Unis, où il est attendu lundi ou mardi.

Le Centre national des ouragans (NHC) prévoit qu'il pourrait passer en catégorie 4, avec des vents atteignant 210 km/h, d'ici le week-end.

La lente progression du cyclone et son intensité croissante, alors qu'il se dirigeait vendredi vers les Bahamas où une alerte ouragan a été déclenchée pour le nord-ouest de l'archipel, fait craindre que plusieurs régions de Floride soient balayées par des pluies diluviennes et des vents violents pendant une période étendue.

"On peut dire avec un haut degré de certitude qu'il s'agira d'un ouragan majeur", a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse, appelant les habitants à se préparer à un "événement de plusieurs jours".

L'état d'urgence, déjà en vigueur en Floride, a été étendu à douze comtés de la Georgie voisine. (Zach Fagenson Jean-Stéphane Brosse pour le service français)