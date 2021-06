La Fondation ACT : Lancement de l'apprentissage en ligne du programme de RCR et DEA au secondaire

OTTAWA, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est aujourd’hui que la Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne du Canada a annoncé le lancement de son NOUVEAU programme d’apprentissage en ligne. Chaque année, cette ressource importante aidera les écoles à offrir le programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT à 350 000 élèves partout au Canada, dont 160 000 élèves de l’Ontario. L’élaboration a été rendue possible grâce aux dons d’Amgen Canada et de Hydro One.



ACT a réalisé ce programme d’apprentissage en ligne, qui facilite l’enseignement de la partie théorique du programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT, afin de répondre aux besoins des enseignants. Ce programme comprend les trois premiers « R » de la RCR : les facteurs de risque pour la maladie du cœur et de l’accident vasculaire cérébral; la reconnaissance des signes d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une autre situation d’urgence en émergence; la réaction soit de savoir comment réagir, comme appeler rapidement le 911. Il offre également une introduction au 4e « R », c’est-à-dire la réanimation. Cette partie va préparer les élèves à la formation pratique de la RCR et l’utilisation d’un DEA que les enseignants vont leurs offrir en classe.

« De concert avec nos partenaires, nous créons des collectivités en meilleure santé. Ce nouveau programme d’apprentissage en ligne auto-géré va aider les jeunes gens à apprendre et à s’engager envers de saines habitudes de vie, » indique Brian Heath, vice-président directeur général d’Amgen Canada. « Ils vont devenir des champions de la santé et des sciences dans leurs familles et leurs collectivités. »

« Notre partenariat de longue date avec la Fondation ACT, soit depuis l’année 2000, a permis de former avec succès plus de deux millions de jeunes en RCR et cela a un impact durable, » indique Lyla Garzouzi, chef de la sécurité, Hydro One. « Nous sommes fiers d’aider la Fondation ACT à s’intégrer à l’environnement virtuel en continuant d’offrir aux élèves les compétences essentielles pour sauver des vies et ainsi aider à bâtir des collectivités sécuritaires. »

Le programme d’apprentissage en ligne appuie l’objectif de la Fondation ACT, soit de s’assurer que chaque élève du secondaire acquiert la connaissance et les habiletés nécessaires à sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme du secondaire.

« Notre approche c’est d’enseigner la confiance. Grâce à cette ressource d’apprentissage en ligne, les élèves vont se familiariser avec la RCR avant d’apprendre l’aspect pratique de la RCR en classe, » explique Dr Justin Maloney, directeur médical national et président du Conseil d’administration de la Fondation ACT.

« Il était facile de naviguer à l’intérieur de ce programme. Et, je pouvais apprendre à mon propre rythme, ce qui m’a vraiment aidé à comprendre à fond chaque module, » affirme un élève du secondaire de la Commission scolaire catholique d’Ottawa qui venait de compléter le programme d’apprentissage en ligne.

« Conçu pour les écoles, il est captivant, facile à suivre tout en progressant à son propre rythme. Il est configuré de façon à ce que les enseignants puissent facilement guider les élèves au cours des modules, tout en leur permettant d’apprendre les éléments clés de la RCR, » indique Jeff Boucher, chef de l’éducation physique et directeur athlétique de l’école secondaire catholique St. Francis Xavier. « C’est une excellente ressource éducative comprenant la mise en évidence des informations les plus pertinentes et l’organisation soignée du matériel, tout comme je le fais pour mes plans de cours. »

Les modules ont été conçus à partir du Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT. Ces modules vont appuyer le programme d’ACT déjà établi dans les 1 800 écoles secondaires du Canada. ACT a déployé son programme en offrant plus de 50 000 mannequins et la formation au niveau d’instructeur à plus de 7 000 enseignants. Ceci a été réalisé grâce au soutien des partenaires de la santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, et du partenaire provincial de l’Ontario, Hydro One.

« Ensemble, avec nos partenaires, nous rendons nos collectivités plus saines et plus sécuritaires, » affirme Sandra Clarke, la directrice générale de la Fondation ACT.

La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne du Canada est l’organisme de bienfaisance national qui intègre gratuitement la formation de RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaires d’ACT. ACT trouve des partenaires locaux qui donnent les mannequins et les DEA de formation requis pour l’intégration du programme dans les écoles secondaires. Puis, les enseignants sont formés afin d’enseigner à leurs élèves la RCR et comment se servir d’un défibrillateur. Ceci se fait à l’intérieur d’une matière du curriculum afin de s’assurer que tous les jeunes apprennent ces techniques, pouvant sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme secondaire.



Le Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT a été rendu possible grâce au soutien des partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, et le partenaire provincial de l’Ontario, Hydro One.



