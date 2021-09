La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera les premières missions commerciales exclusivement féminines en Australie–Nouvelle-Zélande et en Inde

TORONTO, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada est heureuse d’annoncer l’ouverture de la période des candidatures pour deux futures missions commerciales exclusivement féminines en Asie, soit en Australie–Nouvelle-Zélande et en Inde (Bengaluru).



En partenariat avec SheEO (mission en Australie–Nouvelle-Zélande) et le conseil de commerce Canada-Inde (C-IBC) (mission en Inde), ces missions donneront à des entreprises canadiennes dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes la chance d’accéder à des marchés de première importance en Asie-Pacifique. Les missions visent à favoriser le commerce inclusif pour les femmes, à soutenir les petites et moyennes entreprises et à catalyser la formation de partenariats internationaux entre des entreprises canadiennes et des marchés étrangers. La série de missions exclusivement féminines de la FAP Canada (2019 à 2023) soutient deux objectifs du gouvernement du Canada : d’une part, favoriser la diversification du commerce international, et de l’autre, faire progresser l’autonomisation économique des femmes en encourageant les femmes d’affaires canadiennes à envisager de percer les économies dynamiques de l’Asie.

Prévu du 29 novembre au 2 décembre 2021, en collaboration avec le réseau entrepreneurial féminin SheEO, la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande réunira des entrepreneures canadiennes et des entreprises d’Australie et de Nouvelle-Zélande et sera axée sur les sciences, les technologies, l’ingénierie et d’autres secteurs qui sont traditionnellement sous-représentés par les femmes.

Les économies nationales dynamiques de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande permettront aux deux pays de réaliser des progrès importants lorsqu’ils recommenceront à accueillir des visiteurs internationaux après la pandémie. Alors qu’on prévoit un taux de croissance supérieur à 5 % pour les deux pays au cours de la prochaine année, les entrepreneures canadiennes qui veulent accroître leurs activités pourront profiter des innombrables occasions qui se présenteront à elles pour prendre de l’expansion, conclure des partenariats, collaborer avec d’autres entreprises ou bouleverser le marché. Comme les trois pays ont des profils d’exportation et de production semblables, la mission commerciale virtuelle exclusivement féminine de FAP Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande, soutenue par le réseau international de professionnels autochtones INDIGI-X, permettra à certaines des entreprises les plus récentes et les plus novatrices du Canada de faire un grand coup et de connaître du succès dans des marchés en expansion après avoir acquis d’importantes connaissances ici, à la maison.

Prévue pour le début du mois de mars 2022, en collaboration avec le C-IBC, la première mission commerciale exclusivement féminine en Inde (Bengaluru) réunira des entrepreneures et des entreprises canadiennes en Inde et sera axée sur l’éducation, les solutions écologiques, les technologies agricoles et les technologies du domaine de la santé, pour mettre en valeur les innovations qu’apportent les entrepreneures canadiennes dans ces secteurs.

L’Inde, le dixième partenaire commercial du Canada en importance, avec qui la relation commerciale est évaluée à 8 milliards $ CA, est une puissance économique en croissance, qui, grâce à ses fondements solides, présente des perspectives économiques sans égal pour les deux prochaines décennies. La pandémie mondiale a eu des conséquences tragiques en Inde, mais comme le pays affiche des indicateurs de santé publique encourageants, son économie devrait avoir la croissance la plus rapide du G20 en 2021 et croître de 8,1 % au cours de la prochaine année. Bengaluru, dans le Sud du pays, est la ville idéale pour accueillir une mission axée sur l’innovation technologique. Cette ville de 8,4 millions d’habitants est reconnue comme étant la « Silicon Valley de l’Asie du Sud », puisqu’elle est le centre de l’industrie des hautes technologies de l’Inde et qu’elle abrite une agrégation de sièges sociaux d’entreprises technologiques.

La première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande aura lieu en ligne. La première mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Inde (Bengaluru) devrait avoir lieu en personne, mais des plans d’urgence ont été élaborés si l’état de la santé publique en mars 2022 contraint l’organisation à faire appel à un format virtuel ou hybride.

Personnes-ressources :

Demandes de renseignements sur les missions :

A.W. Lee, Ph. D.

Gestionnaire de programme principal

Stratégie de croissance pour la diversité et l'inclusion pour

les femmes entrepreneures en Asie-Pacifique

a.w.lee@asiapacific.ca

Médias :

Michael Roberts, directeur de la communication

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

