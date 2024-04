Une initiative mondiale visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques a reçu un coup de pouce financier de 100 millions de dollars de la part de la Fondation IKEA, afin d'aider les pays en développement à abandonner les véhicules à essence au profit d'une alternative plus écologique.

La campagne Drive Electric, dont les investisseurs caritatifs comprennent également la Fondation européenne pour le climat, a déclaré que le dernier don de la Fondation IKEA serait utilisé pour soutenir les efforts de lobbying et la campagne en faveur de la transition vers les véhicules électriques en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, dans le cadre d'une initiative appelée "Leapfrogging Partnership" (Partenariat pour le progrès).

Les économies émergentes devraient représenter l'essentiel de la croissance de la demande de voitures, de camions, d'autobus et de véhicules à deux ou trois roues d'ici à 2050, et l'on espère qu'en investissant dès maintenant dans ces pays, on pourra faire en sorte que cette croissance soit entièrement électrique.

"Le transport routier représente environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Si nous voulons vraiment opérer une transition mondiale vers un réchauffement de 1,5 degré, nous ne pourrons pas réduire les émissions sans lui", a déclaré à Reuters Edgar van de Brug, gestionnaire de portefeuille de la Fondation IKEA pour l'économie réelle.

Cette subvention, l'une des plus importantes jamais accordées par la Fondation IKEA, soutiendra les partenaires locaux qui s'efforcent de lever les principaux obstacles à l'expansion, tels qu'une infrastructure de recharge limitée et un manque de politiques favorables aux véhicules électriques, tout en cherchant à créer de meilleures conditions de marché pour débloquer des financements publics et privés, a-t-il ajouté.

Collectivement, la subvention pourrait permettre d'économiser environ 43 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) d'ici 2050 dans des pays tels que le Brésil, le Mexique, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, selon la campagne "Drive Electric".

L'élargissement du financement fait suite aux succès remportés dans d'autres pays, notamment en Inde, où l'électrification de la livraison des colis sur le dernier kilomètre dans les zones urbaines "prend de l'ampleur", a déclaré M. van de Brug.

Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de l'air, les VE peuvent également profiter à l'ensemble de l'économie en accélérant le développement des batteries, en réduisant les coûts et en améliorant la capacité de stockage, a déclaré M. van de Brug.

"L'électrification du transport routier est l'un des principaux leviers d'action qui pourrait contribuer à réduire les émissions dans plus de dix secteurs de notre économie", a-t-il déclaré.

Rebecca Fisher, directrice du programme "Drive Electric", a déclaré que les avantages sociétaux plus larges du passage à l'électricité étaient également marqués.

"Nous savons que les communautés ressentent déjà les avantages de l'e-mobilité, qu'il s'agisse des chauffeurs-livreurs qui économisent du carburant ou des travailleurs des transports en commun qui respirent un air plus pur... Le moment est venu d'accélérer l'élan de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques grâce à une politique publique ambitieuse, au leadership des entreprises et à des partenariats solides. (Reportage de Simon Jessop ; Rédaction de Susan Fenton)