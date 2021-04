La Fondation The Adecco Group publie son rapport d'activité 2020

vendredi 09 avril 2021

[Link] The Adecco Group a mis en place depuis 2002 une politique de mécénat financier et de compétences, pilotée par sa Fondation.

Elle soutient des causes en lien avec la découverte des métiers et l'insertion professionnelle, le développement des compétences, l'emploi et le futur du travail.

La Fondation publie aujourd'hui son rapport d'activité, qui présente les actions qu'elle a mises en place en 2020, notamment celles initiées en réponse à la crise sanitaire et sociale.

Chiffres clés 2020

En 2020, le mécénat de la Fondation a pris la forme de dons financiers et d'apport de compétences des collaborateurs du Groupe. Le niveau d'engagement n'a pas faibli en 2020, loin de là. 440 000 € ont été redistribués à des associations et 10 946 heures ont été allouées par les collaborateurs du Groupe.

Agir face à la crise

Face à la crise sanitaire et sociale, La Fondation a rapidement réorienté ses actions. Elle a ainsi accordé des subventions à des projets de fabrication de masques en tissus ou de distribution de repas pour les plus démunis.

Par ailleurs, elle a continué à mener ses actions habituelles avec ses 20 partenaires, qui ont ainsi toujours pu compter sur la présence du Groupe Adecco à leurs côtés pendant cette période difficile.

Maintenir l'engagement des collaborateurs

Malgré le contexte, la Fondation a souhaité maintenir la mobilisation des collaborateurs du Groupe. Cela a nécessité des adaptations dans les formats d'action, tant avec ses associations partenaires qu'avec les collaborateurs volontaires. La Fondation a digitalisé ses interventions et a construit des outils pédagogiques dédiés. Au final, elle a permis à 231 collaborateurs de donner de leur temps et de leurs compétences au profit des publics bénéficiaires.

Répondre aux besoins des bénéficiaires

La crise sanitaire a accentué les inégalités et a fragilisé davantage les personnes éloignées de l'emploi. Les actions de la Fondation ont eu encore plus de sens dans ce contexte. Grâce à ses dons et à l'engagement des collaborateurs, la Fondation a soutenu l'employabilité de plus de 1700 personnes en 2020.

Les activités de la Fondation The Adecco Group s'inscrivent pleinement dans une démarche d'attention et d'ouverture à la société. Elles révèlent une vision d'un monde du travail plus durable et inclusif, que notre Groupe contribue ainsi à construire, pour permettre à chacun de devenir acteur de sa vie.

Découvrez tous les chiffres clés et les témoignages dans le rapport d'activité de la Fondation The Adecco Group : ici.