La Fondation de l'Institut thoracique de Montréal et la Fondation du CUSM unissent leurs forces pour transformer des vies et faire évoluer la médecine

MONTRÉAL, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous prenons plus de 500 millions de respirations au cours de notre vie et la plupart d’entre nous le font sans y penser. Mais pour les gens qui vivent avec une maladie respiratoire, chaque inspiration est une lutte. La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la Fondation de l’Institut thoracique de Montréal (ITM) unissent leurs efforts pour investir dans la recherche et des soins qui aideront les patients atteints de troubles respiratoires complexes et chroniques à respirer plus facilement et à vivre plus longtemps.



« L’histoire de l’ITM en ce qui concerne les soins offerts aux patients souffrant de troubles respiratoires complexes est longue et riche. Cette importante fusion entre ces deux fondations du CUSM viendra appuyer notre objectif commun d’améliorer la qualité des soins pour nos patients et de renforcer notre position de chef de file mondial en matière de recherche et d’innovation. »

– Dr Pierre Gfeller, président et directeur général, Centre universitaire de santé McGill

Chaque année, l’ITM assure le suivi de plus de 30 000 patients. Des gens aux prises avec diverses maladies respiratoires, notamment l’asthme, la fibrose kystique (FK), le cancer du poumon, les MPOC, les troubles respiratoires liés au sommeil, la pneumopathie interstitielle ou autres. Les cliniques spécialisées de l’ITM veillent à ce que chaque patient reçoive les meilleurs soins qui soient, et ce, de façon personnalisée.

« En unissant nos forces à la Fondation du CUSM, nous serons en mesure de mieux assister l’équipe de scientifiques de renom qui mènent des recherches de pointe. Ensemble, nous pourrons travailler à l’élaboration de solutions novatrices qui permettront à des millions de personnes atteintes de maladies respiratoires, au Québec et partout dans le monde, de respirer plus aisément. »

– Bryan Fitzpatrick, président, Fondation de l’Institut thoracique de Montréal

Les maladies respiratoires sont en hausse partout dans le monde. Chaque année, plus de trois millions de personnes meurent d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), ce qui représente environ 6 % de tous les décès dans le monde. À l’échelle planétaire, 235 millions de personnes souffrent d’asthme. Et la pollution de l’air cause plus de quatre millions de décès prématurés chaque année.

Qu’est-ce qui explique cela? La pollution de l’air et le tabagisme figurent parmi les principaux facteurs. L’obésité en est un autre. Mais, quelle que soit la maladie, la plupart des patients atteints d’un trouble respiratoire ont en commun d’avoir vécu un épisode ayant changé leur vie : une attaque pulmonaire. Imaginez que vous manquez d’air. Que vous êtes incapable de prendre une inspiration. Voilà à quoi ressemble une attaque pulmonaire, une affection tout aussi mortelle qu’une crise cardiaque. Lorsque vous subissez une attaque pulmonaire, non seulement votre vie est en danger, mais vous risquez par la suite de perdre la capacité de respirer normalement, et ce, de façon permanente.

« L’Institut thoracique de Montréal a profondément marqué les soins de santé à Montréal et au Québec. Le lancement de notre campagne Osez rêver : mieux respirer permettra aux patients de bénéficier des meilleurs soins et d’avoir accès à des essais cliniques qui changent des vies. »

– Julie Quenneville, présidente, Fondation du CUSM

OSEZ RÊVER : mieux respirer – La Fondation du CUSM souhaite amasser 10 millions de dollars pour :

Acheter de l’équipement médical de pointe;

Soutenir le lancement de programmes et de traitements novateurs;

Financer des projets de recherches et des découvertes révolutionnaires, ainsi que des essais cliniques transformateurs;

Financer des subventions novatrices telles que la bourse de recherche Dre Margaret Becklake.

« Ma famille connaît d’expérience les soins de haute qualité prodigués aux patients par l’équipe dévouée de l’ITM. En tant que coprésident de la campagne Osez rêver : mieux respirer, je m’engage à aider la Fondation du CUSM à sensibiliser la population aux problèmes des maladies respiratoires et à recueillir les fonds nécessaires pour aider le plus grand nombre possible de personnes. »

– Scott Jones, coprésident, campagne Osez rêver : mieux respirer

À propos de l’Institut thoracique de Montréal :

L’Institut thoracique de Montréal est le secret le mieux gardé de notre ville en ce qui concerne les soins aux patients et la recherche. Un établissement de taille modeste, que tous connaissent, mais suffisamment grand pour accueillir des cliniques de pointe et attirer des spécialistes renommés de partout dans le monde. Fondé au début des années 1900, l’ITM a une longue histoire d’excellence et de découvertes. L’Institut est aujourd’hui intégré au CUSM, le plus important hôpital de recherche au Québec et l’un des trois principaux hôpitaux de recherche au Canada. Ainsi, l’ITM tire profit des ressources et de la portée du CUSM, tout en conservant sa réputation dans la prestation de services et de soins hautement spécialisés et prodigués avec compassion. Véritable centrale pour tout ce qui concerne les soins respiratoires, l’ITM abrite quatorze cliniques et programmes spécialisés pour aider les Montréalais à respirer plus facilement.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill :

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) amasse des fonds pour soutenir l’excellence en matière de soins aux patients, de recherche et d’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des plus importants hôpitaux universitaires du Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, amasse des millions de dollars pour financer plusieurs projets visant à résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques innovants; détecter précocement les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre; créer les équipes de soins de santé les plus qualifiées au Canada… et bien plus encore. Nous rallions toute notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé.

