La Française AM affiche une vue positive sur les AT1 CoCos, "très décotées"

" Les AT1 CoCos sont encore très décotées par rapport au High Yield et offrent une convexité attractive ". C'est ce qu'affirme Jérémie Boudinet, Responsable de la Gestion Crédit Investment Grade chez La Française AM. Pour lui " le risque systémique a largement diminué, bien que les maux profonds du secteur bancaire américain ne soient pas réglés " et " l'Europe n'a pas de souci à se faire de ce côté-ci ". Il prévoit que la réouverture prochaine du marché primaire AT1 " devrait avoir un effet bénéfique sur les prix du gisement ".



" Une base d'investisseurs moins pléthorique qu'avant la chute de Credit Suisse rend les mouvements de prix potentiellement plus brutaux, ce qui peut entraîner un rallye prononcé, même en l'absence de flux importants vers la classe d'actifs " affirme l'analyste.



Nous ne craignons pas de fuite des dépôts massive (" bank run "), dans la mesure où la FDIC a fourni un " backstop " significatif " en garantissant l'intégralité des dépôts des différentes faillites bancaires intervenues ces derniers mois " poursuit Jérémie Boudinet. " L'Européanisation " des banques américaines " prendra du temps et se fera certainement au détriment de leur performance boursière, mais au bénéfice de la stabilité du système bancaire américain".

"Nous adoptons donc une vue positive sur les AT1 CoCos, et, dans une moindre mesure, sur les autres gisements de dettes subordonnées, qui ont moins souffert ces derniers mois", conclut Jérémie Boudinet, qui précise: "nous préférons les titres les plus liquides de grandes banques dites 'champions nationaux' et préférons éviter les souches de tailles moins importantes sur des émetteurs de second rang, qui, en dépit de rendements parfois très attractifs, n'offrent selon nous pas la même capacité de rebond des prix".