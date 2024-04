La Française AM : "certains secteurs pourraient bénéficier de la baisse des taux à venir"

Le 05 avril 2024 à 12:02 Partager

"Après le repricing des parties courtes de la courbe de taux intervenu depuis le début de l'année, les marchés se sont maintenant callés sur la communication des grandes banques centrales concernant le timing des premières baisses de taux ; celles-ci commenceront en juin. Cela étant, et même si tout concoure à faire du mois de juin un timing adéquat, ces prévisions n'ont rien de certain", explique François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM.



"Les banques centrales nous rappellent en effet que leurs décisions futures dépendront des données économiques et qu'elles ont encore besoin d'être rassurées sur le devenir de l'inflation en général et de l'inflation salariale en particulier. Pour la Banque centrale européenne (BCE), les données européennes seront donc primordiales mais aussi les données américaines puisque la BCE semble réticente à l'idée de commencer un cycle de baisse de taux si la Réserve Fédérale (Fed) ne le fait pas", ajoute t-il.



En outre, en ce qui concerne les marchés actions, La Française AM a la conviction que certains secteurs ayant particulièrement souffert depuis le début de la hausse des taux en 2022, pourraient bénéficier de la baisse des taux à venir.



Ainsi, François Rimeu prend l'exemple de l'immobilier européen coté : "Avec une chute de 37% sur la période allant du 5 janvier 2022 au 19 mars 2024, alors que l'indice (Stoxx 600) progressait marginalement, le secteur de l'immobilier coté est sans doute celui qui a le plus souffert de la hausse des rendements obligataires. Pour ce secteur, la question est à la fois d'être rassuré par un début de cycle de normalisation mais aussi de voir les taux longs baisser. Le taux terminal est aujourd'hui autour de 2,60% en zone euro. Un retour à entre 1,5-2% (ce que nous considérons comme 'neutre' en zone euro) sera nécessaire à moyen terme pour que ce secteur puisse surperformer le marché. Dans le cadre de notre gestion, nous jugeons cela probable même si les mouvements ne seront pas linéaires".