La Française AM : le dollar américain a perdu de son éclat 0 06/10/2020 | 11:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Toutefois, à court terme il est plus prudent car la dynamique sanitaire est nettement moins bonne en Europe qu'aux Etats-Unis. La volatilité devrait donc rester de mise mais La Française AM reste positive à terme sur la dette émergente.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Dans un commentaire sur l’impact du Covid-19 sur l’allocation d’actifs, La Française AM observe que le dollar américain a perdu de son éclat suite aux baisses de taux de la Fed - le portage est désormais minime avec des taux d'intérêt réels profondément négatifs. Pour Gilles Seurat, Multi Asset Fund Manager du gestionnaire d’actifs, une baisse du dollar semble envisageable à moyen terme avec pour conséquence des marchés émergents qui se reprendraient, bénéficiant d’une baisse du coût de la dette en monnaie locale.Toutefois, à court terme il est plus prudent car la dynamique sanitaire est nettement moins bonne en Europe qu'aux Etats-Unis. La volatilité devrait donc rester de mise mais La Française AM reste positive à terme sur la dette émergente. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue