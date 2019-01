La Française GREIM a collecté plus de trois milliards d'euros en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française GREIM a collecté plus de 3 milliards d'euros en 2018, soit près de 40% de plus qu'en 2017, portant ainsi le total de ses encours immobiliers à plus de 19 milliards d'euros. La Française GREIM est portée par son développement sur le marché européen, son implication sur le Grand Paris et son engagement en matière d'innovation. Soucieuse de répondre à la demande des investisseurs en quête de diversification, la société de gestion a annoncé le lancement prochain d'un fonds collectif investi sur la thématique du viticole.