La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a reçu le label FNG deux étoiles

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a reçu le label Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2 étoiles pour les fonds communs de placement durables. Le Label est attribué pour l'année 2021. Le label FNG est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones : Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse. Il a été lancé en 2015 après un processus de développement de trois ans impliquant des acteurs clés. La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année.



Les fonds certifiés adoptent une approche rigoureuse et transparente du développement durable, dont l'application a été vérifiée par l'auditeur indépendant, l'Université de Hambourg.