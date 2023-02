La Française REM acquiert une résidence service seniors à Amiens

La Française Real Estate Managers (REM), société de gestion immobilière avec 31 milliards d'euros d’actifs sous gestion, a acquis « off-market » une résidence services seniors en VEFA de près de 5 500 m2, sise 4 rue Dejean à Amiens, la « Petite Venise du Nord ». Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’un mandat pour le compte d’un investisseur institutionnel danois.



L'acquisition en VEFA, codéveloppée par Groupe Duval et Vinci Immobilier, porte sur une résidence services seniors (R+5) composée de 123 appartements, allant du studio au trois pièces, et prévoit un espace commun de 831 m2 et des locaux à vélos. La livraison est prévue en décembre 2024.



La résidence, construite en " U " autour d'un espace vert, proposera, pour un loyer mensuel compétitif, une large gamme de services, incluant une surveillance 24 heures sur 24, des détecteurs intelligents de chute, un programme journalier d'activités, coiffeur, salle de sport, centre de fitness etc.



La résidence affichera de bonnes performances énergétiques et environnementales avec les labels Biodiversity et Intairieur et une connexion au réseau de chauffage urbain.



Leslie Villate, Directrice des Investissements et Développement Immobilier Institutionnels – France de La Française Real Estate Managers – Pôle Institutionnel, a conclu : " Cette nouvelle résidence services seniors vient compléter le portefeuille de notre investisseur institutionnel de longue date. L'offre limitée en RSS couplée à la tarification compétitive viendront soutenir le taux d'occupation de la résidence et contribueront à la valorisation de l'actif. "



Pour cette opération, La Française REM était conseillée par l'étude Lexfair (Virginie Blanc), Reed Smith (Carole Steimlé) et Egis.