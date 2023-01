La Française REM et Abénex finalisent la transaction "Fire" 27/01/2023 | 10:03 Envoyer par e-mail :

Le portefeuille avait précédemment été acquis en 2016 par un OPPCI géré par Abénex, dans le cadre d'une transaction propriétaire. L'équipe assurait la gestion pro-active des 38 magasins depuis l'acquisition, notamment en maximisant l'exploitation du potentiel foncier et par l'optimisation des modes de détention.



Ce portefeuille, totalisant 74 956 m² dont 33 026 m² de surface de vente, est composé d'implantations sélectionnées pour leur proximité (moins de 5 minutes) d'une " locomotive commerciale ", soit une enseigne importante, qui permet ainsi d'augmenter l'achalandage de la zone.



Dans le cadre de la politique d'investissement durable de La Française REM, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre est prévu incluant notamment l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les 38 sites et l'application d'une peinture réflective blanche sur les toitures de la majorité d'entre eux.



Le concept de " Grand Frais " s'inspire de l'ambiance et de la configuration des halles et des marchés couverts. Les magasins réunissent sur un même lieu, cinq professionnels de l'alimentation : un Primeur, un Épicier d'Ici et d'Ailleurs, un Boucher-Charcutier, un Fromager et un Poissonnier, créant ainsi un lieu de partage à taille humaine. Grand Frais privilégie les producteurs et revendeurs locaux. En 2022, 50 % des exploitations partenaires étaient certifiés Haute valeur Environnementale (HVE). Cette démarche s'inscrit dans la tendance actuelle qui consiste à rapprocher le producteur du consommateur final, gage de produits de meilleure qualité et de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement.



Cette acquisition a été réalisée pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier Épargne Foncière, Sélectinvest et CM-CIC Pierre Investissement et d'un fonds de fonds accessible uniquement aux compagnies d'assurance.



Pour cette opération, La Française REM a été conseillée par l'Etude Allez & Associés (Romuald Sachet), le cabinet Paul Hastings (Jean-Louis Martin et Quentin Jobard), le cabinet Arsene (Franck Llinas) et le bureau d'étude CEDIAT (sur les aspects techniques et environnementaux).













© AOF 2023