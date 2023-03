La Française REM loue à l'entreprise Paco Rabanne près de 1300 m2 à Paris

La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d’un investisseur institutionnel français, a le plaisir d’annoncer la location, dans le cadre d’un bail de 9 ans, de 1 280 m2 de bureaux dans l’immeuble situé au 17 rue François 1er dans le 8ième arrondissement de Paris à l'entreprise Paco Rabanne (Puig), acteur incontournable du secteur de la mode et de la beauté.



L'immeuble bénéficie d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or dans un environnement mixte tertiaire et commercial, plébiscité par les enseignes de luxe. Situé près de l'angle de l'avenue Montaigne et de la rue François 1er, l'immeuble est à proximité de l'avenue des Champs-Elysées et des transports en commun (Ligne 1 & 9, arrêt Franklin D. Roosevelt).



Restructuré en 2012 puis acquis par La Française REM en 2015, l'ensemble immobilier à usage mixte (bureaux et commerces) développe une surface totale de 1 846 m2 en R+7, dont 1 280 m2 de bureaux en étage. La société de gestion prévoit des travaux de rénovation en 2023, notamment l'amélioration du Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC) ainsi que la création d'une Gestion Technique du Bâtiment (GTB).



Xavier Barrayat, Directeur Asset & Fund Management de La Française Real Estate Managers - pôle institutionnel, a déclaré : " Nous avons une approche durable de la gestion des actifs qui favorise la résilience de nos actifs immobiliers et protège ainsi la valeur sur le long terme. C'est dans ce sens que nous avons mis en place un plan de travaux articulé notamment autour de la sensibilisation, la sobriété et l'efficacité énergétique. Nous remercions Puig pour leur confiance. "