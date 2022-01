La Française Real Estate Managers a acquis un immeuble de bureaux à Bruxelles

La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte d'une joint-venture, a fait l'acquisition de " City Garden " auprès de Patrizia. L'immeuble de bureaux en R+8 est situé dans le quartier européen de Bruxelles, le principal centre administratif de l'Union européenne, à l'angle de la rue Joseph II et de la rue de Spa. " City Garden " offre 9 054 m² de bureaux, 297 m² de locaux d'archives et 40 places de parking. À proximité du Parlement européen, l'actif est entièrement loué à une institution européenne jusqu'à la mi-juillet 2024.



Peter Balfour, head of Real Estate de La Française Real Estate Managers au Royaume Uni, a déclaré : " Nous sommes ravis d'acquérir un immeuble à Bruxelles qui vient compléter le portefeuille existant de la joint-venture qui comprend un actif à Essen, en Allemagne. L'immeuble, qui présente de belles perspectives en matière d'asset management, bénéficie d'un emplacement stratégique au cœur du quartier européen. "