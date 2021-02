La Française Real Estate Managers acquiert son premier actif basé à La Haye aux Pays-Bas

La Française Real Estate Managers a acquis auprès d'un investisseur institutionnel, un immeuble de bureaux au cœur du quartier des affaires de La Haye (Pays-Bas). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de trois Sociétés Civiles de Placement Immobilier : LF Europimmo, Epargne Foncière et Multimmobilier 2. L’immeuble est situé au 69/71 Anna van Saksenlaan, à proximité immédiate de la gare ferroviaire « Laan van NOI » et de l'autoroute A12.



L'immeuble de bureaux de cinq étages (R+5), achevé en 2003 et récemment rénové par le locataire, dispose de 9 324 mètres carrés, de 55 places de stationnement intérieur (en sous-sol) et de 52 places de stationnement extérieur.



Le bâtiment et ses équipements intègrent pleinement les exigences en matière de durabilité : bâtiment labellisé A-energy, parking pour les vélos largement dimensionné, points de recharge électrique et ruche sur le toit.



" Cet immeuble de bureaux de grand standing est entièrement loué à la FMO, la banque néerlandaise de développement des entreprises qui y a installé son siège social ", a précisé La Française Real Estate Managers.



" Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement, qui combine critères financiers et critères ESG ", a commenté Jens Goettler, directeur général de La Française Real Estate Managers-Allemagne.