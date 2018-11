Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Partners, pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors acquiert auprès de Pitch Promotion, filiale d’Altarea Cogedim, une résidence services seniors en VEFA située à Cannes. La résidence sera exploitée par Senioriales, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs, dans le cadre d’un bail de 11 ans fermes.L'ensemble immobilier sera composé de 58 logements meublés allant du T1 au T3 et développera une surface de 2 395 m² habitables et 250 m² d'espaces communs et de services. Il disposera également de 19 places de stationnement. La livraison de l'immeuble est prévue au deuxième trimestre 2020.L'OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. Le sourcing, l'acquisition ainsi que la gestion immobilière des actifs sont assurés par La Française Real Estate Partners, Conseil en investissement immobilier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement du fonds et filiale de La Française dédiée aux investisseurs institutionnels.